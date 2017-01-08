إعادة الهيكلة تسمح لـ “مجمع سيدار” باستعادة السيادة على مركب الحجار مجددا





استرجع مجمع سيدار بصفة رسمية 49 بالمائة من الأسهم المتبقية الخاصة بمركب الحجار التي استفادت منها “ايميتال” مباشرة بعد تأميم عملاق الحديد، وتمت اعادة هيكلة التنظيم خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأسبوع الماضي في عنابة.

سليمان رفاس

وأصبح مجمع سيدار المسؤول الأول عن “سيدار الحجار” بعد أن جردت منه هذه المسؤولية في شهر جويلية المنصرم،وحسب ما كشفته مصادر “آخر ساعة” فإنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاورات التي وقعت على مستوى كل من “ايميتال” ووزارة الصناعة وتم الإجماع على ضرورة العمل بالنظام القديم حيث كان المركب تابع لمجمع سيدار،وفضلت الوزارة الوصية ايجاد الحلول من أجل اخراج المركب من الأزمة التي يتخبط فيها حيث مازالت وتيرة الأشغال تسير بنسق بطيء وحتى موعد انتهائها يبقى مجهولا،ويتواجد على رأس مجمع سيدار حاليا الرئيس المدير العام بديار علي الذي كان يشغل مدير عام في “جيسي ايمو” قبل التحاقه بالمجمع،وستعقد في الأيام القليلة القادمة الجمعية العامة الاستثنائية من أجل ترسيم هذه القرارات وسيتم تعيين مدير على رأس مركب الحجار بعد أن أودع المدير العام الحالي العسكري ملف تقاعده حيث حاول هباش رئيس مجلس ادارة ايميتال في الأسابيع الماضية ان يجد اطارا يخلف العسكري على رأس المركب لكن لحد كتابة هذه الأسطر لا يوجد أي جديد في هذه القضية،وحسب ما أكدته مصادرنا فان الاطار مرنيش كان مرشح لتولي هذا المنصب قياسا بخبرته الكبيرة حيث يعتبر من أبرز اطارات الحجار وعمل لسنوات طويلة مع أرسيلور ميتال في بلجيكا لكن هذا الأخير فضل أن يضع ملف تقاعده كذلك.

الفرن العالي ووحدة pma يتجاوزان القيم المالية المخصص لهما للصيانة

كشفت مصادر “آخر ساعة” أن الفرن العالي رقم 1 ووحدة PMA قد تجاوزا القيمة المالية المخصص لهما بعد بعث مشروع الاستثمار حيث وقع المدير العام السابق لـ “ايميتال” كمال جودي على عقد مع الشركة الايطالية “فيريتي” والتي تم فسخ العقد معها على صيانة الفرن العالي بقيمة 75 مليون دولار ووحدة PMA أيضا بنفس القيمة.