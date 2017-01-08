“حافلات النقل الحضري غير معنية بالزيادة في التسعيرة”





عادل أمين

أكد مدير النقل في وزارة النقل و الأشغال العمومية” مصطفى نسيب” أمس الأحد أن أسعار النقل بالنسبة للحافلات لن تشهد زيادة بسبب ارتفاع في أسعار الوقود المقررة في قانون المالية 2017. و أعلن “ مصطفى نسيب “ أنه سيلتقي مسؤولون في القطاع مع نقابات النقل وذلك من أجل النظر في التدابير التي تسمح لقطاع النقل بأن لا يتأثر بارتفاع سعر الوقود وفقا لقانون المالية 2017. وفي سياق متصل شرعت الفروع البلدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بالولايات بطلب من الناقلين للحافلات و سيارات النقل الحضري في عقد جمعيات عامة بحضور ممثل الناقلين و رؤساء أفواج سيارات النقل الحضري و بعض الناقلين لمناقشة إمكانية الزيادة في التسعيرة و مخطط النقل على مستوى البلديات وكذا تعيين لجنة مختصة في مراقبة الناقلين من حيث الغش على الزبون برفع التسعيرة الغير قانونية و أخيرا وضع قانون داخلي لسيارات النقل الحضري وفقا لدفتر الشروط المسطر من طرف مديريات النقل والجدير بالإشارة أن مصادر قريبة من ممثلي فيدراليات الناقلين وسيارات الأجرة قد كشفت عن لقاء مرتقب سيجمعهم قبل نهاية الشهر الجاري مع وزير النقل والأشغال العمومية”بوجمعة طلعي” في جلسة عمل موسعة مع الفيدراليات لكل من ناقلي البضائع والمسافرين وسيارات الأجرة لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة أبرزها التسعيرة التي يطالب الناقلين برفعها من خلال تشكيل لجنة مختلطة للنظر في رفع التسعيرة حيث يتم اقتراح زيادة تتراوح مابين 20 إلى 30 بالمائة بسبب الزيادة الأخيرة التي أقرها قانون المالية على الوقود .