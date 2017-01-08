“برنامج عدل2 يستفيد من تمويل جديد يغطي 120 ألف وحدة سكنية





كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس أن برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل استفاد مؤخرا من تمويل إضافي يغطي 120 ألف وحدة سكنية، لتصل بذلك عدد السكنات المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف سكن.حيث قال الوزير أن برنامج البيع بالإيجار الذي كان يتضمن أساسا إنجاز 150 ألف وحدة تدعم تدريجيا من خلال تخصيص غلاف مالي لـ 80 ألف وحدة جديدة في 2013 ثم 80 الف وحدة أخرى في 2015 لتليها 40 ألف وحدة في 2016، قبل أن تضاف له مؤخرا 120 ألف وحدة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للسكنات المبرمجة 470 ألف وحدة، مؤكدا ان برنامج السكن لا يمكن ان يتوقف مهما كانت الظروف، مشيرا في ذات السياق برنامج مكتتبي عدل 2001,2002 سيتم الانتهاء منه في مارس المقبل ، لتشرع الوكالة في توزيع سكنات عدل 2، من جهة أخرى قال وزير السكن والعمران والمدينة انه صحيح أننا لا نعيش في جنة فوق الأرض لكن من الخطير ومن غير المقبول أن نصف الأوضاع الحالية بالجحيم، فبالرغم من تراجع مداخيل البلاد إلا أن عجلة النمو تسير بشكل طبيعي فالمشاريع السكنية مستمرة، محذرا في ذات السياق من محاولات التغليط وتحريض بعض الأطراف التي تريد استغلال ملف السكن لإحلال الفوضى، مبديا استنكاره من الحديث عن توقف المشاريع بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.

مازوز بوعيشة