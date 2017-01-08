تلاميذ ثانوية “بوجيمة” ينظمون مسيرة سلمية حاشدة

تبدو أن الأمور ليست على ما يرام عند تلاميذ ثانوية “بوجيمة” ولاية تيزي وزو حيث شن خلال صبيحة نهار أمس الأحد العشرات من التلاميذ المتمدرسين بهذه الثانوية حركة احتجاجية واسعة النطاق من خلال تنظيمهم لمسيرة سلمية حاشدة انطلقت من مقر ثانوية بوجيمة مرورا بالشوارع الرئيسية للمدينة وصولا إلى مقر الثانوية الجديدة التي هي في طور الإنجاز . و حسب مصادر محلية موثوقة فإن هذه الحركة الاحتجاجية التي شارك فيها حوالي 300 تلميذا جاءت بهدف المطالبة بضرورة تحويلهم من الثانوية القديمة إلى الثانوية الجديدة حيث أن الثانوية التي يدرسون فيها حاليا لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية للدراسة كما تجدر إليه الإشارة فإن المحتجين أكدوا تمسكهم بمطلب إلى غاية تجسيده على أرض الواقع .

خليل سعاد