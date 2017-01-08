تلاميذ ثانوية “بوجيمة” ينظمون مسيرة سلمية حاشدة

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بعد أن كان تابعا لـ “ايميتال” عند تأميمه : إعادة الهيكلة تسمح لـ “مجمع سيدار” باستعادة السيادة على مركب الحجار مجددا
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مصاريفها أقل من نظيراتها في أوروبا الغربية : الجامعات الأوكرانية و التركية تستهوي الجامعيين الجزائريين
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تبون يحذر من استغلال ملف السكن لإحلال الفوضى ويكشف: : “برنامج عدل2 يستفيد من تمويل جديد يغطي 120 ألف وحدة سكنية
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تبون يحذر من استغلال ملف السكن لإحلال الفوضى ويكشف: : “برنامج عدل2 يستفيد من تمويل جديد يغطي 120 ألف وحدة سكنية
-
موازاة مع التقدم المحقق على مستوى الشطر الواقع بإقليم ولاية جيجل : المُلاّك يشترطون الملايير ويعرقلون تقدم الأشغال طريق جن جن - العلمة
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