لقاء مرتقب بين “طلعي” وفيدراليات الناقلين للخروج باتفاق حول التسعيرة





عادل أمين

أكدت مصادر من ممثلي فيدراليات الناقلين وسيارات الأجرة أمس السبت لـ “آخر ساعة” عن لقاء مرتقب سيجمعهم قبل نهاية الشهر الجاري مع وزير النقل والأشغال العمومية”بوجمعة طلعي” في جلسة عمل موسعة مع الفيدراليات لكل من ناقلي البضائع والمسافرين وسيارات الأجرة لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة أبرزها التسعيرة التي يطالب الناقلون رفعها من خلال تشكيل لجنة مختلطة تضم للنظر في رفع تسعيرة حيث يتم اقتراح زيادة تترواح ما بين 20 إلى 30 بالمائة بسبب الزيادة الأخيرة التي أقرها قانون المالية على الوقود .ويؤكد ممثلي الناقلين أن الضغط يتزايد عليهم من قبل القواعد النضالية مع دخول تلك الزيادات حيز التنفيذ. مؤكدين في هذا الصدد بأن الزيادات التي ستعرفها أسعار مختلف خطوط النقل البري قريبا أمر ضروري ولا مفر منه بسبب المصاريف الإضافية التي سيتكبدها الناقلون الخواص بفعل الزيادات التي مست أسعار الوقود والعجلات وقطع الغيار التي ترتفع في كل يوم خاصة المستوردة. وكان وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي قد أكد الأسبوع الفارط أنه لا توجد أية زيادات مبرمجة في تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري.وقال طلعي خلال كلمته بالمجلس الشعبي الوطني أن أسعار النقل الحضري وشبه حضري لن ترتفع بحيث لا يوجد حسبه أية إعادة برمجة للتسعيرة حاليا.