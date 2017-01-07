مقتل 17 شخصا و12 جريحا إثر انقلاب حافلة واصطدام سيارة بشاحنة





لقي صباح أمس 10 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرين بجروح متعددة ومتفاوتة الخطورة في حادث مرور مميت بمنطقة بولتام بولاية المسيلة تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل في خط بسكرة الجزائر العاصمة.

صالح شخشوخ / مازوز. ب

وكشف مدير الصحة لولاية المسيلة أن حصيلة الهالكين في الحادث وصلت إلى 10 أشخاص من بينهم خمس نساء وطفلين بعد العثور على أشلاء رضيع بموقع الحادث، وأن هناك أربعة مصابين في حالة “خطيرة” من مجموع 12 جريحا استقبلهم المرفق الصحي، حيث تم بتر ذراع ورجل اثنين منهم فيما يتم التكفل جراحيا بالاثنين الآخرين وأضاف أنه قد تم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل بالمصابين في جميع الاختصاصات فضلا عن خلية للمختصين النفسيين للتكفل بالأولياء على مستوى الاستعجالات، أما بشأن المصابين الثمانية الآخرين فقال ذات المسؤول أنهم سيغادرون المستشفى في “أقرب الآجال” مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحديد هوية المتوفين في الوقت الذي بدأ أهالي الضحايا يتوافدون على المستشفى لاستلام الجثث ، هذا وأضاف ذات المتحدث أن الجرحى الناجين كان أغلبهم نياما عند وقوع الحادث وأن المركبة تكون قد انقلبت لأكثر من مرة، من جهته مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة المقدم معريش الزبير أكد لوسائل الإعلام أن الحادث أدى إلى هلاك تسعة أشخاص وإصابة 12 بجروح مختلفة ، وأن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحا بالمكان المسمى شرماط ببلدية ولتام دائرة بوسعادة وبالضبط في النقطة الكيلومترية 203 على شطر الطريق الوطني رقم 46 متمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين، وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية تنقل رفقة مسؤولي السلطات المحلية إلى المستشفى لزيارة المصابين وتقديم التعازي لأهالي الضحايا. وبورقلة لقي 7 أشخاص حتفهم إثر حادث مرور مأساوي بمنطقة الحجيرة إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة حيث لفظ ركاب السيارة أنفاسهم في عين المكان وقد هرعت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الموتى إلى مستشفة محمد بوضياف بورقلة في ما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات هذه المجزرة.