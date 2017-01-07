أمطار وثلوج على ارتفاع 1000 متر بداية من الغد الاثنين





من المنتظر أن تشهد المناطق الوسطى والشرقية بالجزائر اضطرابا جويا جديدا بداية من يوم الغد الاثنين بسبب قدوم هواء بارد على تلك المناطق وتوقع تساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر إلى جانب أمطار غزيرة ويستمر الاضطراب إلى غاية يوم الأربعاء وكما أن الأمطار ستكون معتبرة في أقصى الولايات الشرقية للوطن مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الليل وفي الصباح الباكر وذلك بسبب انخفاض في الضغط الجوي وتمركز منخفض جوي نشيط الفعالية قبالة البحر الأبيض المتوسط قادم من إيطاليا وأوروبا الشرقية وصولا إلى تونس ثم الجزائر بالمناطق الشرقية وعلى أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي نهاية الأسبوع.

حورية فارح