وزارة التربية تطالب مفتشي التربية بإحصاء وتقرير مفصل





قامت مؤخرا وزارة التربية بإرسال تعليمة وزارية إلى مفتشي التربية عبر الوطن تقضي بضرورة القيام بعملية حوصلة وإحصاء للمؤسسات التربوية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي بخصوص مدى تأخرهم في المقرر الدراسي خلال الثلاثي الأول من العام الدراسي على أن يشرع المفتشون في العملية مباشرة مع استئناف الدراسة بعد العطلة الشتوية وكما أن التعليمة تطالب مفتشي التربية بإجراء تقارير حول وضعية تلك المؤسسة ومدى التأخر في تقديم الدروس من أجل إيجاد حلول لتدارك ذلك التأخر وخاصة بالنسبة للأقسام النهائية على اعتبار أنهم مقبلون على امتحانات مصيرية وبحسب ما جاء في التعليمة فإن سبب القيام بهذه العملية وجود العديد من المؤسسات قد شهدت تأخرا في الدروس لحوالي ثلاثة أسابيع جراء الإضراب إلى جانب الأسبوع الأخير قبل العطلة بسبب امتناع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة والمطالبة بتمديد العطلة وهذا ما ساهم في تأخر الأساتذة في إعطاء الدروس المبرمجة خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية 2017/2016 وكما ألزمت هذه التعليمة الوزارية مفتشي التربية بضرورة إرسال تقارير حول وضعية تأخر أو عدم تأخر المؤسسات في المقرر الدراسي بداية من يوم الغد الاثنين 9 جانفي 2017 من أجل تمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تدارك ذلك التأخر.

حورية فارح