بسبب تسجيل تأخر في تقديم المقرر الدراسي خلال الثلاثي الأول
وزارة التربية تطالب مفتشي التربية بإحصاء وتقرير مفصل
07.01.2017
قامت مؤخرا وزارة التربية بإرسال تعليمة وزارية إلى مفتشي التربية عبر الوطن تقضي بضرورة القيام بعملية حوصلة وإحصاء للمؤسسات التربوية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي بخصوص مدى تأخرهم في المقرر الدراسي خلال الثلاثي الأول من العام الدراسي على أن يشرع المفتشون في العملية مباشرة مع استئناف الدراسة بعد العطلة الشتوية وكما أن التعليمة تطالب مفتشي التربية بإجراء تقارير حول وضعية تلك المؤسسة ومدى التأخر في تقديم الدروس من أجل إيجاد حلول لتدارك ذلك التأخر وخاصة بالنسبة للأقسام النهائية على اعتبار أنهم مقبلون على امتحانات مصيرية وبحسب ما جاء في التعليمة فإن سبب القيام بهذه العملية وجود العديد من المؤسسات قد شهدت تأخرا في الدروس لحوالي ثلاثة أسابيع جراء الإضراب إلى جانب الأسبوع الأخير قبل العطلة بسبب امتناع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة والمطالبة بتمديد العطلة وهذا ما ساهم في تأخر الأساتذة في إعطاء الدروس المبرمجة خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية 2017/2016 وكما ألزمت هذه التعليمة الوزارية مفتشي التربية بضرورة إرسال تقارير حول وضعية تأخر أو عدم تأخر المؤسسات في المقرر الدراسي بداية من يوم الغد الاثنين 9 جانفي 2017 من أجل تمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تدارك ذلك التأخر.
حورية فارح
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