الشرطة تداهم حانة “ فيفي” بجان دارك

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داهمت مساء أمس الأول قوات الشرطة حانة المعروف باسم “ جان دارك”، الواقعة بحي العربي بن مهيدي وحسب معلومات فان الشرطة كانت تراقب الحانة منذ مدة المتواجدة بالقرب من المركز رقم 7 بالمنطقة السياحية بمدينة سكيكدة ، بعدما اتضح أنها تشتغل دون رخصة وتقدم المشروبات الكحولية للزبائن طيلة ساعات الليل دون حصول صاحبها على رخصة بيع الشروبات الكحولية، ما جعل الشرطة تترصد له، وتنصب كمينا، واستغلت تهافت عشرات الرجال على الحانة المملوءة بالفتيات سواء اللواتي حضرن برفقة الرجال أو اللواتي تعملن ساقيات بالحانة، لتقوم بمداهمتهم، وإلقاء القبض على كل المتواجدين بداخلها، وذكرت مصادر لـ “آخر ساعة” أن الشرطة ألقت القبض على 20 فتاة من عدة ولايات شرقية من أعمار مختلفة لكن لم يتم ذكر إن كانت توجد بينهن قاصرات أو مبحوث عنهن من قبل الشرطة سواء لارتباطهن بقضايا أو لهروبهن من المنزل، لكن مصادرنا أكدت أن بعضهن كن زبونات في الحانة برفقة مرافقين رجال و البعض الأخر تعملن ساقيات بالحانة التي قبض على صاحبها إضافة إلى بعض الرجال المتواجدين بالحانة. وقد أحيل الجميع على وكيل الجمهورية الذي سيحيل ملفهم للعدالة قريبا من أجل البث فيه.

حياة بودينار