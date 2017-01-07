أخصائيون يؤكدون أن ظاهرة «العنف» أخذت أبعادا خطيرة





خليل سعاد

شكل موضوع «العنف« : الجانب العيادي ،النفسي،الاجتماعي و القضائي « محور المؤتمر الوطني السادس للطب النفسي الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمستشفى الأمراض العقلية «فرنان حنفي «بمنطقة واد عيسي بتيزي وزو. وخلال اللقاء أكد المحاضرون آن ظاهرة العنف أخذت أبعادا خطيرة وأنه حان الأوان من أجل القضاء على هذه الظاهرة الجديدة في المجتمع الجزائري. ومن جهته كشف الطبيب الشرعي البرفيسور «بولعسل« بأن مصلحة الطب الشرعي بتيزي وزو تستقبل سنويا من 3 إلى 3 آلاف و500 مئة ضحية عنف من مختلف الأشكال والأنواع . وأضاف بأن هذه الحالات تمس بشكل كبير فئة الرجال الذين يتعرضون للضرب والجرح العمدي وغير العمدي وهذا بنسبة 72 بالمائة وأضاف أن من بين هذه الحالات المسجلة توجد نسبة 32 بالمائة من الوفيات . وقد كشفت الدراسة التي أجريت خلال السنوات الثمانية الأخيرة أي من سنة 2008 إلى غاية 2016 بأنه تم تسجيل 945 حالة عنف بتيزي وزو تم تسجيلها على مستوى مصلحة الطب الشرعي حيث تم تحرير شهادات تثبت تعرض الضحايا إلى الاعتداء وقد نتجت عنها 408 حالة وفاة. وقد كشفت المعاينة التي أجريت عليهم بأن اغلبيه الحالات المسجلة كان سببها مشاكل الجوار و المشاكل العائلية و السرقة إلى جانب عامل جد مهم وهو الإدمان على الكحول. وفي سياق متصل أكد أحد المحاضرين أن شرب الكحول يجعل الشخص غير قادر على تحمل المسؤولية ولا يتحكم في تصرفاته مما يدفع به إلى استعمال العنف حيث أن 40 بالمئة من الشجار المسجل في الأماكن العمومية كان بسبب استهلاك الكحول. وحسب ذات المتحدث فان هذه الأرقام تبقى جد مقلقة و هي في ارتفاع مستمر سنة بعد سنة. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تدق ناقوس الخطر خاصة وأن أغلبية الحالات سواء تنتهي بوفاة الضحية أو بإصابات خطيرة على مستوى جسده ناهيك عن التأثير السلبي على نفسيته. كما كشف أحد المحاضرين وحسب ما بينته الدراسة التي أجريت مؤخرا فإنه يوجد 10 إلى 60 بالمئة من المساجين يعانون من اضطرابات نفسية.