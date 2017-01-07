9 قتلى و 12 جريح في انقلاب حافلة بين بسكرة و المسيلة





لقي 9 أشخاص حتفهم وجرح 12 آخرون صباح اليوم إثر حادث مرور أليم وقع بالطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة. و حسب مصادر من الحماية المدنية لولاية المسيلة فقد وقع الحادث في حدود الساعة الواحدة صباحا بالمكان المسمى شرماط ببلدية ولتام دائرة بوسعادة وبالضبط في النقطة الكيلومترية 203. ويتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين وتسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 بجروح مختلفة.و قد تم نقل الجرحى إلى مستشفى بوسعادة عن طريق اسعافات الحماية المدنية التابعة لوحدة بن سرور وبوسعادة.