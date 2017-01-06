تنظيم يوم وطني للتحسيس من خطر “الإيدز” بقالمة

ل.عزالدين

احتضن مركز التسلية العلمية صالح بوبنيدر بولاية قالمة اليوم الوطني التكويني التحسيسي من داء “السيدا” والذي دعا من خلاله المختصون كافة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة بوسائله المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية إلى العمل على تحسيس المواطنين من خطر الإصابة “بالايدز “ وذلك بالعمل على خفض عدد المصابين . من جهته البروفيسير “ عيداوي” طالب الإعلاميين بلعب دورهم الإعلامي من خلال التطرق الى هذا الداء وتحسيس المواطنين منه من حين لآخر مؤكدا كذلك على الدور الذي من المفروض أن تقوم به الجمعيات النشطة في هذا المجال والمتمثلة في نشر التوعية للحد من انتشار هذا المرض قدر الامكان والعمل على توضيح هذا الدور للرأي العام، داعيا الشباب إلى عدم الانجرار وراء الشذوذ والعلاقات الشاذة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابته بالسيدا. من جهتها أكدت رئيسة الجمعية العلمية بمستشفى ابن زهر ورئيسة مصلحة الأمراض المعدية الحكيمة “سعاد بولنوار” المنظمة لهذا اليوم التكويني أن جمعيات المجتمع المدني تقوم دائما بعملها في هذا الخصوص لسد الفراغ الذي تتركه الجهات المعنية، ويكون من خلال تعريف المواطنين بالولاية بخطر هذا المرض وكيفية الوقاية منه من خلال الكشف المبكر ، وقد لقيت هذه الحملات التوعوية التحسيسية تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين خاصة فئة الشباب وهو العمل الذي ظهرت نتائجه ميدانيا بحيث لم تسجل ولاية قالمة خلال سنة 2016 أية إصابة بهذا الداء في الوقت الذي عرفت فيه سنة 2015 إصابة واحدة ، للإشارة فإن هذا اللقاء الوطني التكويني التحسيسي عرف مشاركة عشرات الأساتذة المختصين في الأمراض المعدية من مختلف مستشفيات الوطن على غرار الأستاذ لشهب من سطيف ولعور من عنابة، بالإضافة إلى عرض أعمال 66 طبيبا مختصا من جميع ولايات الوطن .