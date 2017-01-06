



عادل أمين

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس على المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور. ويتعلق الأمر حسب بيان رئاسة الجمهورية بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبمرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.وحسب نفس بيان رئاسة الجمهورية أن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت شهر نوفمبر الفارط عن تعيين رئيس الجمهورية لعبد الوهاب دربال بشكل رسمي رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي اُستُحدثت بموجب الدستور الجديد وذلك بعد موافقة 47 حزب من 70 تمت استشارتهم في الموضوع وكانت أحزاب الموالاة ممثلة في الأفلان والأرندي وتاج والجبهة الشعبية الجزائرية قد عبرت صراحة عن مساندتهم لتعيين الأخير على رأس الهيئة المذكورة وهذا ينتظر أن يتم في الأيام القليلة المقبلة تنصيب اللجان الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف السلطات المعنية.