رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب ينصب المكتب الولائي للفدرالية بقالمة

تحضيرا لتشكيل قوة جديدة في النسيج الصناعي الوطني أشرف نهاية الأسبوع بقالمة رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب على مراسيم تنصيب المكتب الولائي للفدرالية بالولاية بحضور المدير الولائي لوكالة قالمة إلى جانب بعض من السلطات المحلية ،و حسب رئيس الفدرالية الذي تم اعتمادها حديثا فإن هذا المولود الجديد نابع من إرادة الشباب وأنه بات من الضروري اليوم التكاثف والتحاور من أجل الرقي بالمؤسسات المصغرة وهي من سيقود التنمية الشاملة من خلال الصبر والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة داعيا بذلك الشباب المقاول إلى التكتل في الفيدرالية للمقاولاتية مضيفا، بأن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب جاءت لإبراز مدى استجابة العديد من المؤسسات والجمعيات للانضواء داخل التكتل وبإمكانها المشاركة في الثلاثية وفي أهم التجمعات الاقتصادية بحيث ستشكل قوة اقتراح وستساهم في نشر الثقافة المقاولاتية لدى الشباب باعتمادها على المقاربة الاقتصادية وأنها جاءت بناء على قناعة تامة وهذا من أجل إيصال رسالة أصحاب المشاريع في اجتماعات الباترونا مع الحكومة، وحتى تكون معادلة هامة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه ممثل المدير العام للأونساج الذي أكد أنه لأول مرة الحكومة ستفتح المجال أمام شباب “أونساج” للمشاركة في الثلاثية وأهم التجمعات الاقتصادية.