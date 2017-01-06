41 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد بقطاع التربية





عادل أمين

أكد مستشار وزيرة التربية الوطنية “محمد شايب ذراع” أول أمس أنه سيتم فتح مسابقة وطنية لتوظيف خمسة ألاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل. معلنا عن أن 41 ألف أستاذ أحيلوا إلى تقاعد على أن يتم فتح مسابقة لتوظيف 5 ألاف أستاذ في بداية ماي. وأبرز أنه لمواجهة نقص الأساتذة الذي يواجهه قطاع التربية ستضطر الوزارة للعمل بنظام التعاقدي من جديد لمواجهة هذا العجز. من جهتها وزيرة التربية الوطنية “ نورية بن غبريط” اتهمت أول أمس بعض مدراء التربية بالتقصير وعدم تطبيق تعليمات الوزارة. وأوضحت “بن غبريط” في ندوة صحفية بمقر الوزارة أن بعض مدراء التربية عبر ولايات الوطن مقصريين في عملهم مؤكدة عدم تطبيق تعليمات الوزارة. ووعدت الوزيرة في أن الأساتذة الذين لم يتم تسجيلهم في عملية الترقية في سنة 2016 هم مسجلون في مناصب الترقية المخصصة لسنة 2017 مرجعة عدم استفادتهم من ذلك في السنة الماضية رغم أحقيتهم إلى “بعض الاختلالات” من حيث عدم دقة الأرقام المقدمة من طرف مديريات التربية على المستوى المحلي. وبخصوص تراجع نقاط التلاميذ خلال الفصل الأول شددت بن غبريط على أن الأمر عادي مضيفة إنه في حالة وجود انخفاض في نتائج بعض المواد، فذلك راجع لكون المناهج جديدة كما نفت لجوء الوزارة لإدخال تغيير في رزنامة العطل معلنة الاحتفاظ بالرزنامة التي تم تحديدها سلفا، وهو ما يجعل تغيير تاريخ العطلة الشتوية استثناء.