”أونساج” ستمول مشاريع الشباب في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام





عادل أمين

أكد مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” سليمان بولقرينات” على أن قانون المالية 2017 عزز مختلف الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسة مصغرة ضمن أجهزة التشغيل مبرزا بأن الوكالة ستواصل دعمها ومرافقتها للراغبين في الاستثمار خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام.وصرح ذات المسؤول على هامش تنصيب الفرع الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي أول أمس بولاية قالمة بأن التطبيقات الخاصة بهذه الخدمة جاهزة حاليا وهي قيد التجارب قبل وضعها رسميا حيز الخدمة عبر كامل تراب الوطن وأوضح أنه إضافة إلى عملية التسجيل على الخط التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب منذ سنة 2014 فإن أهم الميزات التي ستقدمها هذه التطبيقات الجديدة تتمثل في أن الشاب بإمكانه متابعة كل مراحل ملفه والوثائق الناقصة فيه من دون التنقل إلى مقرات الوكالة كما أضاف المتحدث بأن ثاني الخدمات المستحدثة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة تتمثل في إنشاء شبكة المقاولين الشباب التي ستكون فضاء للتعريف بالمؤسسات المصغرة وعرض منتجاتها إضافة فتح النقاش بين الشباب المستفيدين وربط جسور التواصل والتعارف وتبادل الخبرات فيما بينهم من جهة أخرى فقد تم برسم سنة 2016 استرداد ما يفوق 7 مليار د.ج من إجمالي ديون القروض التي استفاد منها الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” وفقا لما ذكره نفس المصدر معتبرا هذه النسبة “هامة” وتمثل ضعف أو أكثر من ضعف المبلغ المسترجع خلال سنة 2015 كما أنها سمحت في نفس الوقت -حسبه- من تمويل عدد كبير من المشاريع الجديدة من أموال الوكالة.