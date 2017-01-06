إحالة ملفات عدة شركات على القضاء بعد توظيفها لمئات العمال من خارج الولاية بمصنع بلارة





أكد مدير التشغيل بجيجل نور الدين كيشة بأن مصالحه قررت إحالة ملفات عدة شركات للمناولة على القضاء بعد لجوء هذه الأخيرة إلى توظيف ما لا يقل عن 360 عاملا من خارج الولاية بمشروع مصنع بلارة للحديد والصلب الذي يقام بشراكة جزائرية / قطرية. وأقر مدير التشغيل بجيجل في ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع والتي تم تخصيص جانب كبير منها لاستعراض حصيلة نشاط وكالة التشغيل بجيجل خلال سنة 2016 بلجوء شركات مناولة تابعة للقطاع الخاص بجلب مئات العمال من خارج الولاية وتوظيفهم في بعض ورشات مصنع بلارة بطريقة غير شرعية دون المرور على وكالة التشغيل مثلما تنص على ذلك القوانين المعمول بها مؤكدا بأن ملفات هذه الشركات ستحال على القضاء للنظر فيها وأن كل شركة تتعدى على القانون ستنال العقاب المناسب، وجاءت هذه التصريحات ردا على ما قيل بشأن حدوث عمليات توظيف خارج إطار وكالة التشغيل بورشات مصنع بلارة والتي دفعت العشرات من طالبي الشغل بهذا المشروع الصناعي إلى الاحتجاج لاسيما بإقليم بلدية الميلية ومطالبة والي الولاية بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة من يقفون وراء هذا الأمر. وفي سياق ذي صلة بالندوة الصحفية لمدير التشغيل بجيجل كشف هذا الأخير خلال اللقاء الإعلامي عن توظيف ما لا يقل عن 10600 بطال من أولئك المسجلين على لوائح طالبي الشغل بالفروع الأربعة لوكالة التشغيل بالولاية خلال السنة المنتهية (2016) وهو ما يفوق عدد البطالين الذين تم توظيفهم خلال العامين الماضيين، كما أكد كيشة على تجميد عقود أكثر من 300 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل أو ما يعرف بعقود “ أنام” وذلك بعدما ثبت بأن هؤلاء لازالوا يزاولون دراسات جامعية أو يتابعون تربصات في إطار التكوين المهني، مضيفا بأن السنة المقبلة ستكون سنة أفضل من حيث عمليات التوظيف في ظل وجود خطة لاستحداث ما لا يقل عن 15 ألف منصب شغل بمختلف الورشات النشطة بإقليم الولاية وفي مقدمتها مصنع بلارة .

م. مسعود