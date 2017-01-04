أمن العاصمة يوقف 39 شخصا ويحجز قارورات «المولوتوف»

- بسبب انخفاض في الضغط الجوي وقدوم اضطراب نشيط الفعالية : برد قارص...أمطار وثلوج بالوسط والشرق بداية من اليوم
- تمت مناقشة ملف التقاعد والمسابقات والقانون الخاص لعمال التربية : ”بن غبريت” تسبق عاصفة الإضرابات بلقاء مع الشركاء الاجتماعيين
- يتم مضاعفتها في حال عدم تسديدها وخصم نقطتين من صاحب رخصة السياقة : “مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات الجزافية“
- بسبب تحديد كمية الاستيراد وزيادة الضريبة : سعر الموز يحطم رقما قياسيا ويصل إلى 500 دج للكيلوغرام
- جيجل / لم يشتغل منذ 20 يوما وتذمر كبير وسط المشتركين : اتصالات الجزائر تعزل سكان الأرياف من خلال قطع الأنترنيت اللاسلكي
-
يتم مضاعفتها في حال عدم تسديدها وخصم نقطتين من صاحب رخصة السياقة : “مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات الجزافية“
-
تمت مناقشة ملف التقاعد والمسابقات والقانون الخاص لعمال التربية : ”بن غبريت” تسبق عاصفة الإضرابات بلقاء مع الشركاء الاجتماعيين
-
بسبب تحديد كمية الاستيراد وزيادة الضريبة : سعر الموز يحطم رقما قياسيا ويصل إلى 500 دج للكيلوغرام
-
طلعي يتوعد المخالفين ويصرح: : “إجراءات ردعية ضد الناقلين الخواص في حال رفع التسعيرة”
-
تداعيات قضية أثارت ضجة كبيرة حول رسوب طلبة ناجحين : طلبة يقاضون مدير جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف
- قسنطينة/ للمطالبة بتحسين التصنيف و زيادة عدد مناصب ما بعد التدرج : أكثر من 500 طالب صيدلة ينضمون وقفة احتجاجية أمام الوزارة
-
وزير الداخلية يكشف من قالمة: : «كل البرامج سوف تجسد ميدانيا رغم الضائقة المالية»
- للسنة الثانية على التوالي : الأجواء الربيعية في عز الشتاء تتسبب في خسارة لبائعي الألبسة
-
جيجل / لم يشتغل منذ 20 يوما وتذمر كبير وسط المشتركين : اتصالات الجزائر تعزل سكان الأرياف من خلال قطع الأنترنيت اللاسلكي
- جيجل / فيما تتواصل الترميمات بالطريق الولائي 135 : إعادة فتح الطريق الولائي رقم 137 بعد عشرين سنة من الغلق
-
كانوا على متن 3 قوارب يرجح أنهم انطلقوا من شواطئ عنابة : توقيف 46 «حراقا» جزائريا بينهم امرأة بالسواحل الإيطالية
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك