أمن العاصمة يوقف 39 شخصا ويحجز قارورات «المولوتوف»





قامت مصالح أمن العاصمة بتوقيف 39 شخصا متورطين في محاولة خلق الفوضى والقيام بأعمال الشغب وغالبيتهم مسبوقين قضائيا حيث سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتهمة الإخلال بالنظام العام والسرقة بالاعتداء حيث تورطوا في أعمال تخريب المحلات التجارية التي وقعت بعين البنيان وباب الزوار عين النعجة وبراقي،وكشفت بعض المصادر أن المشاغبين من بعض العائلات التي رفضت ملفاتهم في عمليات الترحيل للسكنات الجديدة في مناطق برج الكيفان وبرج البحري والبليدة، كما اقتحم الأمن مستودع في عين النعجة بعد تلقيهم لمعلومات مفادها وجود تحركات وتخطيط للقيام بأعمال شغب وحجزوا 72 قارورة «مولوتوف» والتي صنعت خصيصا لكي تستعمل في الاحتجاجات حيث كان المشتبه فيهم يرغبون في إثارة الفوضى بالعاصمة،وقررت مديرية الأمن بولاية الجزائر نشر قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن بالزي المدني والزي الرسمي في عديد من الأحياء ليلا لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

مايا.س