“مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات الجزافية“





خصم 10 نقاط من بين 24 من رخصة السياقة للسائقين في حالة سكر

قال رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات “أحمد نايت الحسين” أمس الأربعاء أن نظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ودلك في انتظار استكمال عملية تسليم رخصة السياقة البيومترية المقررة خلال الثلاثي الأول من 2017 تطبيقا لقانون المرور الجديد الذي تم التصويت عليه بالإجماع أول أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية من قبل نواب البرلمان .كما سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.وأفاد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات خلال تصريح (إذاعي) إن تطبيق العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية سنة 2017 بعد إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة في بنك المعطيات.وعن ما جاء في بنود القانون الجديد للمرور الذي صوت عليه النواب حول مسألة ارتكاب بعض الأشخاص لحوادث المرور في حالة سكر أوضح المتحدث أن هذه المسألة تم إدراجها في خانة الجنح بعدما كانت مخالفة ويكون هناك شق جنائي تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات ومن الناحية الإدارية يتم خصم 10 نقاط من بين 24 من رخصة السياقة ولكن للقاضي السلطة التقديرية بحيث يمكن إلغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي. وأشار إلى أنه كانت هناك اقتراحات في إطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج ايجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.وتأتي الإجراءات الجديدة التي أقرها قانون المرور الجديد إلى التخفيف من فاتورة ضحايا حوادث المرور في الجزائر هذه الأخيرة التي تحصي سنويا أزيد من 04 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى تراجع عددها خلال السنة المنقضية بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالسنة 2015 مع انخفاض في نسبة عدد القتلى بـ 13 بالمائة والجرحى بـ 214 بالمائة.

عادل أمين