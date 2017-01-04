”بن غبريت” تسبق عاصفة الإضرابات بلقاء مع الشركاء الاجتماعيين





عادل أمين

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء عن لقاء نظم أمسية أول أمس الثلاثاء جمع وزيرة التربية “نورية بن غبريت” مع النقابات . أكد البيان أنه في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين ترأست الوزيرة اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع المتمثلين في التنظيمات النقابية العشر والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خصص لتبادل الآراء والتشاور حول الإنجازات التي حققتها وزارة التربية الوطنية وأهم المحطات التي شهدها القطاع خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2017/2016.وأشار البيان بأن الوزيرة ذكرت فيه بالأهداف المسطرة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي والسمو بالمدرسة الجزائرية نحو النوعية المرجوة مع حرصها على التبادل المستمر للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قصد الوصول إلى فهم موحد لقضايا ومسائل القطاع. بعدها تم التطرق إلى الامتحانات والمسابقات المنظمة بعنوان 2016. وعمليات التكوين لفائدة موظفي ومستخدمي مختلف الأسلاك والقانون الخاص لعمال التربية وملف الخدمات الاجتماعية ومسابقات التوظيف وملف التقاعد والوتائر المدرسية.وأكد البيان بأن هذا العرض اتبع بنقاش صريح واستمعت فيه الوزيرة مطولا إلى اهتمامات الشركاء الاجتماعيين وأعقبت ذلك بجملة من القرارات وكذا برمجة جلسات عمل مشتركة تخصص أساسا للإصغاء إلى كل تنظيم على حدى من شأنه وضع حلول ناجعة للانشغالات المعبر عنها.ويأتي هذا الاجتماع الذي يسبق “ عاصفة الإضرابات” التي هددت بها نقابات التربية وكذلك التكتل النقابي بعد نهاية العطلة ورجوع التلاميذ إلى المدارس احتجاجا على قانون التقاعد الجديد والقرارات الارتجالية التي أعلنت عنها الوزارة على غرار تقليص العطلة الشتوية دون استشارة النقابات في حين أن مصادر نقابية سربت إخبار تتحدث عن تأجيل الشركاء الاجتماعيين لتحركاتهم الاحتجاجية إلى إشعار آخر بسبب الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدة ولايات على غرار بجاية والبويرة.