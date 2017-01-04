“إجراءات ردعية ضد الناقلين الخواص في حال رفع التسعيرة”





هدد وزير النقل بوجمعة طلعي باتخاذ إجراءات ردعية ضد الناقلين الخواص الذين قاموا برفع الأسعار عشوائيا وقال وزير الأشغال العمومية والنقل أول أمس على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن تسعيرة النقل المتعامل بها في الآونة الأخيرة تعتبر غير شرعية وفي ذات السياق قال الوزير أن الحكومة لم تتخذ إلى الآن أي قرار يتعلق بمراجعة تسعيرات النقل .للعلم فقد قام الناقلون بزيادة تسعيرات النقل بحوالي عشرة دنانير بالعاصمة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود حيث وصل سعر البنزين العادي إلى 32.692 دج/للترو البنزين الممتاز إلى 35.72 دج/للتر أما البنزين بدون رصاص 35.33 فقد بلغ سعره دج/للتر أم سعر البنزين بدون رصاص: 35.33 دج/للتر هذا وقد صرح الوزير خلال لقاء سابق مع الصحافة بفوروم جريدة المجاهد أن وزارة النقل والأشغال العمومية تعتزم عقد لقاءات مع النقابات الفاعلة في القطاع بغية النظر في قضية ارتفاع تسعيرة النقل الخاص بطريقة عشوائية مما ألحق الضرر بالمواطنين خاصة أولئك الذين يعملون بعيدا عن مقر سكناتهم .وقد شهد قطاع النقل خلال السنوات الماضية فوضى التسعيرة عدة مرات من بينها تلك التي أقرها الناقلون الخواص خلال سنة 2010 بالجزائر العاصمة حيث تم الرفع من سعر التذكرة للحافلات بين 5 و10 دنانير الأمر الذي استنكره المواطنون الذين يعولون على هذه الوسيلة فيما لم تحرك حينها وزارة النقل ساكنا.

حنان.ب