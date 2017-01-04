طلبة يقاضون مدير جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف





أقدم عدد من الطلبة مؤخرا على رفع دعوى قضائية ضد مدير جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف على خلفية قضية أثارت ضجة كبيرة قبل العطلة الشتوية المتعلقة برسوب تسعة طلبة بعد استفادتهم بصفة رسمية من شهادات نجاح وتسجيل خلال الموسم الجديد.أسالت قضية ما تسمى “فضيحة تزوير مداولات الامتحانات بجامعة الطارف” التي نتج عليها رسوب تسعة طلبة بعد استفادة هؤلاء من شهادات نجاح والتسجيل للموسم الجامعي الجديد ودراستهم للثلاثي الأول منه حتى يتفاجؤوا بإعلان الإدارة المعنية الطلبة الذين تم إلغاء تسجيلاتهم وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى تقديم شكوى الى جميع الجهات المعنية والدخول في سلسلة من الاحتجاجات لكن دون جدوى، مما أدى بالطلبة المعنيين اللجوء للعدالة لاسترداد حقهم في الدراسة على اعتبار أن إجراء الإدارة المعنية غير قانونية، حيث رفع الطلبة المذكورون دعوى قضائية ضد مدير جامعة الطارف على خلفية هذه القضية والمطالبة من الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق حولها والتي تبدوا حبالها طويلة والطلبة المعنيين هم الضحية في خطأ إداري فاضح لا يتحمل مسؤوليته سوى إدارة جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف، وهو الأمر الذي دفع بوزارة حجار إلى تحويل غريب نوعا ما حسم المتتبعون في هذا الشأن بين مدير جامعة خنشلة ومدير جامعة الطارف أين تبادلا المناصب فيما بينهما لجامعتين تئن تحت المشاكل.

ن. معطى الله