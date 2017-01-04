الأجواء الربيعية في عز الشتاء تتسبب في خسارة لبائعي الألبسة

وحيد هاني

تشهد أغلب ولايات الوطن اعتدالا للأحوال الجوية في عز فصل الشتاء الذي لم يبقى فيه سوى اسمه، حيث غابت عنه الأمطار والأجواء الباردة كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أضر بتجار الألبسة للسنة الثانية على التوالي نظرا لعدم إقبال الزبائن على شراء الألبسة الشتوية التي قاموا بشرائها بالعملة الصعبة من تركيا، الصين وفرنسا حسب ما أكده لنا عدد من التجار وسط مدينة عنابة الذين يدعون الله ليلا ونهارا حتى ينزل الغيث وتنخفض درجة الحرارة، في الوقت الذي طالب البعض منهم بتأدية صلاة الاستسقاء، وأجمع التجار الذين التقينا بهم على أن الإقبال على شراء الألبسة الشتوية هذه السنة شبه منعدم.وذلك لكون درجات الحرارة المعتدلة ليست مناسبة لارتداء ألبسة شتوية التي قالوا بأنهم قاموا بتخفيض أسعارها على أمل أن يقبل عليها الزبائن وهو ما من شأنه أن يسبب لهم خسائر مادية، خصوصا إذا توجهوا بعدها نحو «الصولد» للتخلص من هذه السلعة، غير أن بعض التجار أشاروا إلى أنهم تعلموا الدرس من السنة الماضية التي كانت فيها الأجواء معتدلة في فصل الشتاء، حيث لم يركزوا على شراء الألبسة الشتوية وتوجهوا نحو شراء الألبسة نصف الموسمية التي قالوا بأنها تحظى بإقبال كبير من قبل الزبائن حتى ونحن في عز الشتاء، لافتين إلى أنهم تكبدوا السنة الماضية خسائر كبيرة نتيجة وقوعهم في فخ الأحوال الجوية، ومن جهتهم بعض الزبائن الذين التقينا بهم في بعض المحلات أكدوا لنا بأنهم لا يفكرون في شراء ألبسة شتوية، لأنه حتى في حال تساقط الأمطار ونزول درجة الحرارة فإن ذلك لا يدوم لأكثر من يومين أو ثلاثة قبل أن تعتدل الأحوال الجوية من جديد.