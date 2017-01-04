اتصالات الجزائر تعزل سكان الأرياف من خلال قطع الأنترنيت اللاسلكي





يعيش مشتركو الأنترنيت اللاسلكي المعروف باسم « دوبل في ، أل أل « بجيجل منذ أكثر من أسبوعين حالة من العزلة الشاملة وذلك بعد توقف هذا الأخير عن الخدمة مما أدخل العشرات من المشتركين في هذا الصنف من الأنترنيت في رحلة بحث عن أسباب هذا الانقطاع الذي عزل عديد المناطق التي لم تصلها تقنية الجيل الرابع من الأنترنيت بعد .وقد تفاجأ مشتركو الأنترنيت اللاسلكي بجيجل « دوبل في أل أل « بتوقف هذا الأخير عن الخدمة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي ،دون أن يعود هذا الأخير إلى التدفق من جديد رغم مرور أكثر من (20) يوما على بداية هذا الانقطاع الذي لم تجد له المؤسسة الوصية أو بالأحرى اتصالات الجزائر تفسيرا مقنعا ولم تتمكن كل فروعها إن بالطاهير أو بالميلية من الإجابة على انشغالات الزبائن الذين وجدوا أنفسهم على حين غرة في حالة عزلة ، لاسيما وأن هذا الصنف من الأنترنيت ورغم تدفقه الضعيف قياسا ببقية الأصناف الأخرى كان يستعمل بقوة من قبل سكان المناطق المعزولة بجيجل وحتى بعض حواضر الولاية الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجيل الرابع المعروف بـ (4جي) وكذا المناطق التي لا تتوفر على التغطية الكافية التي تسمح لها بالاستفادة من هذا الجيل ذو التدفق العالي .وقد وجد مشتركو الجيل القديم من الأنترنيت « دوبل في أل أل» بجيجل أنفسهم ضائعين بين عدة مصالح بحثا عمن يرشدهم إلى حقيقة العطب الذي تسبب في توقف الخدمة على هذا الجيل ومن ثم إعادة التدفق ، وذلك في ظل تقاذف القائمين على الملف للمسؤولية علما وأن الاتصالات التي أجرتها « آخر ساعة» مع عدة أطراف داخل مديرية اتصالات الجزائر وفروعها بجيجل ، الطاهير والميلية لم تفض إلى نتيجة لتبقى دار لقمان على حالها وسط تذمر كبير للمشتركين الذين طالبوا بإصلاح هذا العطب في أسرع وقت خصوصا وأن هؤلاء دفعوا اشتراكاتهم لشهر ديسمبر بشكل عادي ولا عذر حسبهم للقائمين على الملف لاستمرار الانقطاع الذي لم يسبق وأن عاشوه من قبل .

م. مسعود