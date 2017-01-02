عودة طلبة المدارس العليا للاحتجاج بعد انتهاء العطلة

كشف طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في تصريح لآخر ساعة أنه من المنتظر تأجيل امتحانات الثلاثي الأول إلى أجل غير مسمى فيما لا يزال الخبر غير مؤكدا من طرف الإدارة نظرا لاستمرار الحركة الاحتجاجية التي شنها طلبة المدارس العليا قبل العطلة فيما أطلعتنا مصادر عليمة من الإدارة أن هذه الأخيرة تعتزم إجراء الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على أٌقصى تقدير خوف من الوقوع في مشكلة السنة البيضاء.وقد دخل طلبة المدارس العليا بكل من قسنطينة، العاصمة، الأغواط، بوزريعة، القبة، سكيكدة ومستغانم، للمطالبة بعدة مطالب على رأسها فتح الماستر للمتخرجين سنة 2016، وإدماجه ضمن سنوات التكوين بمعنى ماستر 1 بالنسبة للطلبة الحاصلين على البكالوريا ودرسوا 3 و 4 سنوات، وإدماج الماستر ضمن سنوات التكوين بمعنى ماستر 2، بالنسبة للطلبة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا والذين درسوا 5 سنوات، بالإضافة للتطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية القاضية بإمكانية التحاق المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالماستر في جامعات أخرى .هذا وقد راسل طلبة المدارس العليا الوزارة المعنية إلا أنهم لم يجدوا الرد على مطالبهم وهو الأمر الذي زادهم إصرارا في مواصلة مقاطعة الدراسة إلى حين الالتفات إلى انشغالاتهم

حنان. ب