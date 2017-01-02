المدير العام ينفي ملاحقة أصحاب المشاريع الفاشلة قضائيا





قامت الفيدرالية الوطنية للشباب المقاولين أمس بتنصيب المكتب الولائي لولاية عنابة برئاسة «رزيق وليد» العملية الأولى من نوعها على المستوى الوطني.

عادل أمين

بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج «مراد زمالي» ورئيس الفيدرالية «هامل خير الدين» والأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلين عن وكالتى «أنجام» و»اكناك» ومدير التشغيل وعدد كبير من المقاولين الشباب المستفيدين من دعم مختلف أجهزة الدعم التي أقرتها الدولة.

الفيدرلية «نقابة» تنوب على المؤسسات المصغرة

رئيس الفيدرالية « هامل خير الدين» وفي تصريح لـ« آخر ساعة» على هامش فعاليات التنصيب بقصر الثقافة والفنون «محمد بوضياف « أكد بأن الفيدرالية تعتبر نقابة تنوب على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من أجهزة الدعم مؤكدا بأن ميلاد الفيدرالية جاء للدفاع عن أصحاب تلك المؤسسات معنويا وماديا بصفة عامة من خلال نشاط المكاتب الولائية والبلدية التي سيتم تنصيبها عبر 48 ولاية حيث أن المكتب الولائي للولاية يعتبر الأول الذي تم تنصيبه حيث سيتم فتح المجال لكل المؤسسات المصغرة للانخراط ولحد الساعة تم استقبال نحو 27 ألف طلب انخراط على المستوى الوطني وأكثر من 400 منخرط بولاية عنابة مشيرا في السياق ذاته إلى اعتزام الفيدرالية إلى التوقيع على اتفاقيات مع جميع مختلف المؤسسات الوطنية والعمومية. كما عرج ذات المصدر إلى الهاجس الأول للمؤسسات المصغرة والذي يتعلق بتطبيق نسبة الـ20 بالمائة من المشاريع لفائدة المقاولين الشباب حيث يؤكد على ضرورة تفعيل هذه المادة مع مختلف المؤسسات المعنية. وحول عدد أعضاء المكتب الولائي تحدث رئيس الفيدرالية على أنه يتكون من 17 عضوا والمكاتب البلدية يتراوح عدد أعضائها من 08 إلى 11 عضوا.

فتح مقرات «أونساج» للاستماع إلى انشغالات الشباب

من جهته المدير العام لوكالة دعم تشغيل الشباب»أونساج» «مراد زمالي» خلال مداخلته أكد بأن الفيدرالية عبارة عن قوة اقتراح واتحاد لكل المؤسسات المصغرة وعبارة عن جسر بينها وبين السلطات المعنية، من أهدافها أن تكون قوة اقتصادية في البلاد من خلال التكامل والتلاحم أيضا إيصال انشغالات المؤسسات المصغرة إلى الجهات المختصة واقتراح الحلول المناسبة لها داعيا مديري قطاعه إلى فتح كل الأبواب أمام ممثليها بالولايات. مشيرا إلى المشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات المصغرة منها المرافقة البعدية بالرغم من الإجراءات المتخذة لمرافقة المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والبناء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها.

المقاولون الشباب يطالبون بـ 20 بالمائة من المشاريع العمومية

عبر العديد من الشباب ذوي المشاريع الممولة من طرف مختلف هيئات الدعم على هامش عملية تنصيب المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين عن ترحيبهم بميلاد «النقابة» مؤكدين على أهمية تأسيس مثل هذه التنظيمات التي تدافع عنهم خاصة فيما تعلق بقضية 20 بالمائة من المشاريع العمومية التي أشارت إليها التعليمة الوزارية التي لا تزال لحد الساعة لم تلقى استجابة من المؤسسات العمومية حيث يجدون صعوبة في تقبل المديرين التنفيذيين والأميار وغيرهم لمحتوى هده التعليمة التي تدعو إلى ضرورة منح 20 بالمائة من المشاريع إلى المقاولين الشباب المستفيدين من دعم «أونساج» من اجل تمكينهم من توسعة مشاريعهم وتسديد ديونهم وانقاذهم من الفشل.

المدير العام لـ « أونساج»: « لن نلاحق أصحاب المشاريع الفاشلة»

نفى المدير العام لوكالة «أونساج» أن تكون هناك متابعات قضائية في حق المستفيدين من قروض ودعم الوكالة الفاشلين في تجسيد مشاريعهم بالرغم من أن عتادهم موجود في الميدان نافيا ذلك جملة وتفصيلا. «زمالي» في تصريح لوسائل الإعلام أشار إلى أن المؤسسات الفاشلة التي لم يتمكن أصحابها من تسديد ديونهم تتم مرافقتهم ومساعدتهم من أجل النهوض بالمؤسسات وجدولة ديونهم باستثناء الذين قاموا ببيع العتاد ووجهوا دعم الدولة إلى جهات أخرى مؤكدا بأن غالبية الشباب المستفيد يقومون بتسديد ديونهم، منوها بالدور الذي تلعبه»أونساج» في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إنشاء المؤسسات المصغرة وتوفير اليد العاملة.