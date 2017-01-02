طلبة «الكابا» يلتحقون بمقاعـد دراستهم بعنابة

مازوز. ب

التحق أمس الطلبة الناجحون في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015 بمقاعد دراستهم كما أعلنت عنه كلية الحقوق بجامعة عنابة سابقا، والتي أفرجت أمس على جدول التوقيت الخاص بمختلف المواد .حيث التحق عدد منهم بمقاعد الدراسة بعد طول انتظار، وقيامهم بوقفة احتجاجية في الشهرين الماضيين أمام مقر كليتهم بعنابة للتنديد بتأخر إصدار قرار استئناف الدراسة في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة. بحسب القانون رقم 67/13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المؤرخ في 25 جانفي 2015 الذي يحدد كيفية الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لاسيما المواد 04 و 05 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015/03/12 الذي يحدد كيفية فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وتنظيمها وسيرها ولكن بعد طول الانتظار لقرابة عامين عندما قام الطلبة في سبتمبر 2014 بالتسجيل في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة قصد الانطلاق في الدراسة مباشرة ولكن في 25 جانفي 2015 صدر المرسوم التنفيذي رقم 18/15 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوينات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية الذي ألزم الطلبة اجتياز مسابقة كتابية بدلا من التسجيل مباشرة وفي 12 مارس 2015 صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي المحدد لكيفيات فتح المسابقة وتنظيمها و تم استدعاء الطلبة بتاريخ 9 و10 ماي 2015 لاجتياز المسابقة في 14 مركزا للامتحان على مستوى الوطن من بينها كلية الحقوق بعنابة التي تضم كلا من الولايات التالية عنابة، قالمة، سوق أهراس، الطارف وتبسة وبعد قرابة العام أي بعد 11 شهرا تم الإفراج عن نتائج المسابقة في أفريل 2016 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحديد موعد انطلاق الدراسة وعملية التكوين على مستوى كلية الحقوق هذا ما أثار غضب الطلبة الناجحين الذين انتظروا وقرروا اللجوء إلى الاحتجاج وقاموا بمراسلة وزير العدل مطالبين إياه بضرورة التدخل بإصدار قرار باستئناف الدراسة ليتم بعده بأيام قليلة إعلان كلية الحقوق بعنابة أن الطلبة الناجحين، في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015، ينطلقون في الدراسة ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2017 وتم بالفعل الإفراج عن جدول التوقيت الخاص بمختلف المواد التي ستدرس، والتحاق عدد من الطلبة بمقاعد الدراسة .