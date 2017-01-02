بموزاية ولاية البليدة

انفجار قنبلة تقليدية يخلف قتيلا و7 جرحى

02.01.2017

 


أدى انفجار قنبلة تقليدية بمنطقة الريحانة موزاية بولاية البليدة إلى مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين من بينهم اثنين في حالة خطيرة .وفي هذا السياق قالت مصادر آخر ساعة أنه وفي حدود الساعة الحادية عشر من نهار أمس انفجرت قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة الريحان بموزاية الواقعة بالبليدة، ما أدت إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، إلى جانب إصابة سبعة آخرين من أصدقائه لا يتجاوز عمرهم عشر سنوات وهم يتواجدون حاليا بمستشفى فرانس فانون بذات الولاية بعد نقلهم على جناح السرعة من طرف أفراد الحماية المدنية .

 

 

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