إلقاء القبض على إرهابي ببرج باجي مختار





تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار, إثر عمليات بحث وتفتيش, من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى «س. ناسي», فيما تم تدمير مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.وجاء في بيان الوزارة أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عمليات بحث وتفتيش, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار / ن.ع.6، يوم 01 جانفي 2017، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى + س. ناسي+، في حين دمرت مفرزة أخرى ببومرداس / ن.ع.1، مخبأين للإرهابيين». وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران / ن.ع.2 «ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 24,5 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما حجز عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك بتلمسان، كمية أخرى تقدر ب 12,8 كيلوغرام». وببرج باجي مختار/ن.ع6, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي «مهربا من جنسية مالية كان على متن شاحنة محملة ب 6,06 طن من المواد الغذائية و2800 لتر من الوقود و 2250 لتر من مادة زيت المائدة». من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام / ن.ع.6, «15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران / ن.ع.2 وعنابة / ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع».

س. ش