لتعويض عدد من الأساتذة المحالين على التقاعد
مديريات التربية تشرع اليوم في استدعاء الاحتياطيين
01.01.2017
تشرع بدء من اليوم مختلف مديريات التربية للوطن في عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين لتعويض الأساتذة الذين تم قبول طلبات ملفات تقاعدهم لعامل السن أو لأسباب مرضية و مستعجلة أو لظروف قاهرة ، نظرا لكون إحالة الأساتذة على التقاعد تتم يوم 31 أوت المقبل أي بعد انتهاء السنة الدراسية ، وحسب المعطيات الأولية فقد تحصلت كل مديريات التربية للوطن على القائمة النهائية للأساتذة المقبولة ملفاتهم يوم الخميس 29 ديسمبر المنقضي بعد أن تمت دراستها و قبولها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد الذي قدم قائمته النهائية لمديريات التربية التي تنطلق اليوم في تعويض الأساتذة المتقاعدين بالاحتياطيين في كل الأطوار و المواد المعنية بشغور مناصبها ، حيث تؤكد المؤشرات الأولية المستقصات عبر بعض مديريات التربية للوطن بان العدد ليس بالكبير و لا يفوق العشرات في أغلب المديريات فيما توجد بعض المواد التي لم تعرف أي إحالة على التقاعد أو تقاعد عدد قليل جدا فقط و هذا حسب الملفات المقدمة أمام الصندوق الوطني للتقاعد لكل ولاية ، و هو ما شكل صدمة للاحتياطيين خصوصا و أن أغلبهم علق آمالا كبيرة على نهاية شهر ديسمبر في ظل ما حملته مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بهذا الصدد ، و يبقى الأهم أن وزارة التربية ومديري التربية قدموا تطمينات في الفترة السابقة التي عرفت إجراء تربص تكويني للأساتذة أين كشفوا عن كون السنة الحالية 2017 لن تحمل أي مسابقة و الاستنجاد بالاحتياطيين سيستمر في حالة شغور أي منصب و بصورة أكبر شهر أوت المقبل الذي سيعرف إحالة آلاف الأساتذة على التقاعد و هو ما سيكون في صالح اغلب الاحتياطيين.
القارو نجيب
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