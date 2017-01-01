طوارئ في مديريات التربية عشية دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ





شهدت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في الساعات الأخيرة قبل حلول العام الجديد2017 ودخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ أمس الأحد حالة من الطوارئ بسبب ملفات التقاعد النسبي .

عادل أمين

وحسب مصادرنا فإن المصالح المعنية على مستوى مديريات التربية واصلت عملها الإداري خلال عطلة الأسبوع تحت إشراف شخصي من مديري التربية بتعليمة من وزيرة التربية الوطنية « نورية بن غبريت» من أجل تسوية ملفات الموظفين المقبلين على التقاعد النسبي قبل 31 ديسمبر 2016 خاصة أولئك الدين تبين أن ملفاتهم ناقصة الأمر الذي جعل مديريات التربية تدخل في حالة من الطوارئ لتسوية كل الملفات المودعة قبل بداية العمل بقانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه نواب الشعب .وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال ومعالجة ملفات طالبي التقاعد النسبي التي تهاطلت عليها على مستوى مديريات التربية لاستقبال الملفات ومعالجتها إداريا قبل 31 أكتوبر الفارط موعد آخر أجل لاستلام الملفات ودعت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها إلى مديري التربية إلى ضرورة إبلاغ المعنيين بالتقاعد النسبي في الآجال المقبولة مباشرة بعد التأشير على ملفاتهم من طرف صندوق التقاعد الوطني بالولايات. في حين أن ملفات الكثير من الموظفين ظلت تحت المعالجة الإدارية قبل تحويلها إلى مديريات صندوق التقاعد بالولايات بسبب نقص بعض الوثائق الموجودة بالملفات والتي تأخر أصحابها في إيداعها على مستوى المكاتب 50 التي خصصتها مديريات التربية عبر الوطن.من جهتها فتحت المديريات الولائية لصندوق التقاعد أبوابها استثنائيا خلال عطلة الأسبوع والسنة الميلادية الجديدة لاستقبال جميع ملفات التقاعد النسبي والتأشير عليها قبل 31 ديسمبر والتي تخص مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة ..الخ.