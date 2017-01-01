حركة تحويلات واسعة وسط المديرين الولائيين والجهويين لـ «كاسنوس»

أجرت المديرية العامة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس» نهاية الأسبوع المنصرم حركة تحويلات واسعة وسط مديري الوكالات الولائية والجهوية لـ «كاسنونس». كشفت مصادر آخر ساعة العليمة أن المديرية العامة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنونس» قد أجرت نهاية الأسبوع المنصرم حركة تحويلات واسعة وسط مديري الوكالات الولائية والجهوية منهم من تمت ترقيته إلى منصب أعلى ومنهم من حول إلى نفس المنصب بولاية أخرى ومنهم من تم إنزاله إلى منصب أقل حيث قالت ذات المصادر أن المدير الولائي لكاسنوس عنابة «ساعد حسان روانة» تمت ترقيته إلى منصب مدير جهوي بولاية قسنطينة فيما تم تحويل المدير الولائي للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بوكالة برج بوعريريج «كحل اللسان سليمان« إلى نفس المنصب بولاية عنابة هذا وقد تمت ترقية نائبة مدير كاسنوس بعنابة المكلفة بالتعويضات «بوعديلة سعيدة« إلى منصب مدير ولائي لوكالة «كاسنوس« قالمة بينما حول مدير وكالة ميلة إلى نفس المنصب بوكالة أم البواقي، في حين حول مدير وكالة أم البواقي إلى نفس المنصب بوكالة ولاية خنشلة كما تم تحويل المدير الولائي لوكالة خنشلة إلى مدير ولائي لوكالة ميلة هذا وقد تضمنت حركة التحويلات أيضا إنزال بعض المديرين الجهويين إلى مديرين ولائيين على غرار تحويل المدير الجهوي للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بولاية قسنطينة إلى مدير ولائي بوكالة برج بوعريريج وكذا تحويل المدير الجهوي لكاسنوس ولاية البليدة إلى مدير ولائي بولاية المدية فيما تم تحويل المدير الجهوي لوكالة تيزي وزو إلى وكالة الجزائر العاصمة، هذا وقد حافظت المديرية العامة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس« على عدم تغيير أٍّو تحويل مديري الوكالات الولائية الأخرى المتبقية وتدخل مثل هذه الحركات في إطار إعطاء دفع قوي لوكالات «كاسنوس» عبر التراب الوطني من أجل العمل أكثر وبذل مجهودات لتقديم أحسن الخدمات من جهة والمساهمة في عصرنة وتطوير الصندوق من جهة أخرى ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية الراهنة.

مازوز بوعيشة