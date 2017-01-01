الحماية المدنية تسجل وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة ما بين 31 ديسمبر 2016 إلى 01 جانفي 2017 ، وفاة 03 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون، شخص بولاية تبسة بحي الجديد ببلدية الشريعة، وآخر بولاية سطيف على مستوى حي سوناطراك ببلدية العلمة، كما سجلت وفاة شخص آخر بولاية تيبازة على مستوى قرية بوحسين بلدية سيدي سميان .هذا وسجلت ذات الجهة خلال 24 ساعة الأخيرة عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 04 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية ، أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تلمسان بوفاة شخصين و إصابة 03 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وقطار لنقل المسافرين على مستوى ممر غير محروس ، بالمكان المسمى تغالميت ببلدية سيدي مجاهد، دائرة بني بوسعيد. كما أوضحت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت خلال الفترة المذكورة 2275 تدخلا في عدة مناطق مختلفة من الوطن هذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

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