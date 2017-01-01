« لا يوجد هناك إضرابا عاما ابتداء من اليوم»

خليل سعاد

حذر خلال نهار أول أمس ممثل عن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين للمكتب الوطني و رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع السيد «عبد القادر بوشريط» خلال الجمعية العامة التي نظمتها جمعية تجار الجملة و حرفيو الولاية على مستوى دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو من بعض مواقع التواصل الاجتماعية و بعض الأطراف التي تدعوا إلى أعمال الشغب بهدف تحريضهم على المشاركة في إضراب عام ابتداء من 2 جانفي المقبل من 2017 وحسبه فإن هذه الأطراف تريد زرع الفتنة بين الشعب الواحد. كما جاء حسب قوله «نحن مع التجار و الحرفين من أجل مساندتهم و مساعدتهم ولم نكن ضد إرادتهم. كما نفى نفيا «قاطعا» وجود إضراب عام يوم 2 جانفي 2017 «. وأضاف « نحن ضد مثل هاته التصرفات نافيا اشتراك أعضاء الاتحاد العام و التجار الجزائريين و المكتب الوطني عبر 48 ولاية في التخطيط و التدبير لأي إضراب» .كما أكد أن هته الأطراف تريد تحرّيض المواطنين و التجار على الانضمام إلى الحركات الاحتجاجية و الإضرابات ضد تدابير التقشف التي نص عليها قانون المالية لسنة .2017 وشرعت هذه الأطراف في بث إشاعات وأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر لتهييج المواطنين و حثهم على الفوضى . و من جهته رئيس جمعية تجار الجملة السيد «سمير جبار» نفى وجود إضراب من 2 جانفي 2017 إلى غاية 7 من نفس الشهر.ومن جهته النائب العام للمجلس الشعبي الولائي السيد «كمال اقماط» وجه نداء لجميع التجار العاملين على مستوى ولاية تيزي وزو من أجل خدمة الشعب و المواطنين في هذه الولاية لا لغير شيئا آخر أما المطالب الأساسية التي تطرق إليها التجار وحرفيو الولاية خاصة فيما يخص تنظيم الاتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين قال أن الانتخاب يأتي عن طريق الصندوق وهو الوسيلة الوحيدة التي ستحسم الأمور .