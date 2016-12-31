أسعار الوقود الجديدة تدخل حيز التنفيذ غدا الأحد





ستدخل أسعار الوقود الجديدة حيز التنفيذ رسميا غدا الأحد والتي سيتم تطبيقها على مستوى المحطات باحتساب كل الرسوم كما تم تحديدها من طرف سلطة ضبط المحروقات تطبيقا لقانون المالية 2017 ابتداء من الفاتح جانفي 2017.وفي بيان يتضمن تقارير أسعار الوقود على مستوى المحطات وكل الرسوم محسوبة أوضحت سلطة ضبط المحروقات أنه تم تحديد الأسعار طبقا للمواد 26، 28 و29 من قانون المالية 2017. ويذكر أن هذا القانون ينص على زيادة في الأسعار الحالية للرسوم على المنتجات البترولية فيما يخص المازوت وكذا الأنواع الثلاثة للبنزين وهو رسم يوجه ناتجه الكلي إلى ميزانية الدولة. وسيسمح أيضا الرفع من هذا الرسم بزيادة في الرسم على القيمة المضافة والتي تقسم بين ميزانية الدولة وميزانيات البلديات. ويقدر التأثير الجبائي المنتظر من هذا الإجراء فيما يتعلق بالرسم على المواد البترولية والرسم على القيمة المضافة للوقود بـ 42,5 مليار دج (30,36 مليار دج بالنسبة للرسم على المواد البترولية و12,13 مليار للرسم على القيمة المضافة).

الأسعار الجديدة كالتالي:

- بنزين عادي: 32,69 دج/لتر

- بنزين ممتاز: 35,72 دج/لتر

- بنزين بدون رصاص: 35,33 دج/لتر

- مازوت: 20,42 دج/لتر

-سيرغاز: 9 دج دون تغيير

عادل أمين