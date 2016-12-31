تبون يتوعد مؤجري السكنات الإجتماعية





مازوز بوعيشة

كشف أول أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه شكل فوج عمل يضم عددا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن لصياغة مقترحات العملية وبصفة جذرية لحل مشكلة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية، وذلك بعد بلغت أن نسبة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري حوالي 70 بالمئة.حيث قال تبون على هامش اجتماع ضم مدراء الدواوين على المستوى الوطني، أن النسبة العالية لعدم دفع الإيجار والتي بلغت 70 بالمئة على المستوى الوطني وضعت الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري في وضعية مالية غير مريحة لدرجة أن بعضها يجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية، مشيرا في ذات السياق أنه بقدر ما غمرتهم الفرحة والاعتزاز بالخطوات العملاقة والجهود الجبارة التي تبذل في سبيل إسكان المواطنين في سكنات لائقة تصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، بقدر ما يسودهم الاشمئزاز وعدم التفهم لعدم دفع مستحقات الإيجار، معلنا أن القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة لدى دواوين الترقية تقارب 31 مليار دج، من جهة أخرى أكد الوزير أنه لا مبرر لعدم دفع الإيجار خاصة وأن قيمته رمزية جدا، حيث قال أنه قد بلغ السيل الزبى، ولا يمكن المواصلة بهذا الشكل لاسيما وأن الإمكانيات المالية تقلصت، وهو ما جعله يشكل فوج عمل يضم عددا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن لصياغة مقترحات عملية وبصفة جذرية لحل مشكلة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية لصياغة مقترحات تسلم لهم في أواخر شهر جانفي لدراستها، ثم رفعها إلى الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية، هذا وستنطلق دواوين الترقية العقارية في حملة توعوية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الإيجار في أقرب الآجال، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إرسال إعذارات عبر محضر قضائي حسب ما صرح به تبون الذي دعى جميع المواطنين المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية إلى التحلي بحس مدني والاتصال بدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيجاد صيغة لدفع المستحقات العالقة، مبرزا في ذات السياق أنه يمكن تسوية هذه المستحقات على دفعات وفق رزنامة متفق عليها من الطرفين،كما يمكن بشراء السكن لاسيما وان الحكومة أصدرت مؤخرا مرسوما يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنقل حق الإيجار إلى غير المستفيدين الأصليين أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية ،ويتعلق هذا المرسوم بعملية بيع السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل 2004، والتي تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها في مايو 2013.، أين سينتهي سريان نقل حق الإيجار في31 ديسمبر 2017 بالنسبة لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية الموضوعة حير الاستغلال قبل 2004.