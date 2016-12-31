صب مخلفات رواتب الأساتذة الجدد بداية من جانفي





القارو نجيب

سيتمكن الأساتذة الجدد الذين التحقوا بقطاع التربية والتعليم خلال انطلاق السنة الدراسية الحالية من سحب مخلفات رواتبهم الشهرية للأشهر السابقة بداية من شهر جانفي حيث و مع حصول كامل مديريات التربية للوطن على الرصيد المخصص لتسوية هته الوضعيات العالقة ،عرفت مختلف المديريات للولايات الـ 48 عملا مكثفا للإمضاء على دفع رواتب قرابة الـ 80 ألف أستاذ جديد دعموا قطاع التربية بعد مسابقة الأساتذة 2016 و التي عرفت مشاركة 800 ألف مترشح نجح منهم 128 ألف مرشح بين ناجح من الوهلة الأولى واحتياطي سيتم توظيفه في إطار اتفاقية وزارة التربية مع الوظيف العمومي بالاعتماد على القائمة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، هذا و بدورها تقوم مديريات التربية الوطنية في الآونة الأخيرة بتكثيف اتصالاتها بمديري المؤسسات التربوية التابعة لها و هذا لغرض جمع القوائم الاسمية للتلاميذ المنتميين للمؤسسة وهذا في إطار رقمنة العملية و التي تسهر عليها وزيرة التربية و التعليم نورية بن غبريط عبر الاتصالات المرئية مع مديري التربية للوطن و هذا لوضع أرضية رقمية تتضمن اللوائح الاسمية للتلاميذ وإدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع على غرار ما تم اعتماده في التسجيل لمسابقة الأساتذة 2016 عبر الموقع الالكتروني وكذا الاعتماد على الأرضية الرقمية للمشاركة في القائمة الوطنية لتوظيف الأساتذة والتي من المرتقب أن تفتح مجددا خلال الأشهر المقبلة.