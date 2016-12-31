أزيد من 3500 مشارك من أجل 20 منصب بقطاع التربية بـ خنشلة

تجرى صباح اليوم السبت مرحلة المقابلة لمسابقة التوظيف بمناصب جديدة في الأسلاك الإدارية بقطاع التربية بولاية خنشلة حسب ما كشف عنه مصدر من القطاع ليومية آخر ساعة .حيث من المنتظر أن يشارك أزيد من 3500 ممتحن للفوز بـ 20 منصب مخصصة للقطاع وستحتضن 5 مراكز هذه الامتحانات، أين شارك في مسابقة منصب عون إدارة رئيسي 1520 مترشح سيتنافسون على 4 مناصب وذلك بمتقن جبايلي محمد الصالح ومتوسطة عايب الدراجي، بينما شارك أزيد من 1560 ممتحن في مسابقة عون إدارة والتي خصص لها 6 مناصب وقد تقرر أن يحتضن المسابقة ثانوية شيحاني ومتوسطة شامي بعاصمة الولاية. أما مسابقة توظيف في منصب عون حفظ البيانات فقد سجل مشاركة أزيد من 45 ممتحن من أجل 10 مناصب تم فتحها للتوظيف بقطاع التربية بولاية خنشلة وقد تم اختيار متقن خلاف بشير لاحتضان المسابقة التي ستجري صباح اليوم السبت وقد أكد مسؤول قطاع التربية بخنشلة أن كل التدابير اتخذت لضمان السير الحسن للعملية طبقا للقوانين السارية المفعول ووفق شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وهو ما يتطلع له المتسابقون اليوم في ظل انتشار إشاعات بأن أصحاب هذه المناصب معروفين مسبقا وهو ما نفته جهات مسؤولة بالقطاع

عمران بلهوشات