تغييرات على رأس مديريات الطاقة والتجارة وكاسنوس بولاية خنشلة

شهد الجهاز التنفيذي لولاية خنشلة عشية نهاية السنة حركة جزئية مست عدد من المديرين ، حيث أجرى وزير الطاقة حركة تحويلات في سلك المديرين الولائيين مست مدير قطاع الطاقة والمناجم لولاية خنشلة الذي تم تعينه في نفس المنصب بولاية عنابة بعد أزيد من 8 سنوات قضاها على رأس القطاع بولاية خنشلة وهي السنوات التي عرف فيها القطاع نموا لا سابق له و حققت ولاية خنشلة خاصة خلال سنة 2006 إلى 2012 نتائج كبيرة في نسبة إيصال الغاز للمواطنين والكهرباء وأصبحت ولاية خنشلة ولاية نموذجية، وقد قرر الوزير ترقية المدير إلى نفس المنصب بولاية كبرى وهي ولاية عنابة للنهوض بالقطاع، كما أجرى وزير التجارة حركة جزئية في سلك المدراء الولائيين مست أيضا ولاية خنشلة ، أين تم تحويل المدير إلى ولاية ورقلة وتعيين مدير من ولاية مجاورة في نفس المنصب ، كما تمت ترقية رئيسة مصلحة بالقطاع دليلة بونعاس في منصب مديرة التجارة لولاية بسكرة .وأجرى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء حركة في سلك مديري فروع الصندوق بالولايات مست 13 ولاية منها ولاية خنشلة، حيث تم تعيين مدير كاسنوس خنشلة في نفس المنصب بولاية ميلة ، بينما تم تحويل مدير صندوق ولاية أم البواقي لشغل نفس المنصب بولاية خنشلة .هذا ولم تستبعد مصادر آخر ساعة حركة أخيرة تمس عدد آخر من مديري الجهاز التنفيذي بولاية خنشلة خاصة الذين يشغلون منذ سنوات مناصبهم بالنيابة ومنهم مدير الشباب والرياضة .

عمران بلهوشات