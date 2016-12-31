6 سنوات سجنا نافذا لعدد من ممولي الإرهابيين بجنوب خنشلة

علمت آخر ساعة أن هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة قد أدانت في منتصف الأسبوع الفارط 6 أشخاص ينحدرون من بلدية أولاد رشاش جنوب شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية بتهمة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية الناشطة بجنوب خنشلة على الحدود مع ولايتي الواد وتبسة. وحسب مصدر آخر ساعة فإن إدانة هؤلاء بالحبس النافذ جاءت عقب توقيفهم سنة 2013 بجنوبي الولاية وبحوزتهم هواتف وشرائح ومواد غذائية مواد لصناعة القنابل المتفجرة ومواد غذائية على متن شاحنة كانوا بصدد إيصالها إلى بعض الإرهابيين بجبال بودخان ، وبعد التحقيق مع هؤلاء تبين أنهم شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية المنتهي عناصرها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وأن بعض الموقوفين لهم علاقة عائلية ببعض الإرهابيين ، وبعد استكمال التحقيق تم إحالتهم إلى النيابة والتحقيق الذي اصدر أمر إيداعهم الحبس الاحتياطي ،ثم إحالتهم للمحاكمة ، لتتم إدانتهم ب6 سنوات جسنا نافذا بتهمة تكوين شبكة دعم وإسناد لجماعات إرهابية.

عمران. ب