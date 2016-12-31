تعيين رئيس ديوان جديد لوالي خنشلة

علمت آخر ساعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت أخيرا وضع حد لحالة الشغور في منصب رئيس ديوان والي ولاية خنشلة بعد تعيين رئيس الديوان السابق في منصب رئيس دائرة في ولاية بجاية وذلك بإصدار قرار تعيين إطار بولاية سكيكدة في منصب رئيس ديوان والي خنشلة .وقد تم خلال نهاية الأسبوع تنصيب رئيس الديوان الجديد من قبل والي الولاية وبحضور عدد من إطارات الولاية و منتخبيها.

عمران. ب