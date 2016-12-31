تعيين رئيس ديوان جديد لوالي خنشلة

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تخص المازوت وكذا الأنواع الثلاثة للبنزين : أسعار الوقود الجديدة تدخل حيز التنفيذ غدا الأحد
-
فيما بلغت نسبة عدم تسديد مستحقات الإيجار الـ 70 بالمئة : تبون يتوعد مؤجري السكنات الإجتماعية
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