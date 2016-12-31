تعيين رئيس ديوان جديد لوالي خنشلة

30.12.2016

 

 علمت آخر ساعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت أخيرا وضع حد لحالة الشغور في منصب رئيس ديوان والي ولاية خنشلة بعد تعيين رئيس الديوان السابق في منصب رئيس دائرة في ولاية بجاية وذلك بإصدار قرار تعيين إطار بولاية سكيكدة في منصب رئيس ديوان والي خنشلة .وقد تم خلال نهاية الأسبوع تنصيب رئيس الديوان الجديد من قبل والي الولاية وبحضور عدد من إطارات الولاية و منتخبيها.

 

عمران. ب

 

 

 

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