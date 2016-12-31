«الحراقة الجزائريون في المتوسط .. الهروب نحو المجهول»





أكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية الجزائرية ما تزال مستمرة كالنار في الهشيم عبر قوارب الموت بالبحر الأبيض المتوسط

عادل أمين

حيث لا يزال المئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل وهذه الظاهرة أصبحت تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب « الحراقة» في عرض البحر وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية و جوية.





رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت





وكشفت الرابطة في تقرير لها تلقت آخر ساعة نسخة منه أمس الجمعة واستنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية بأن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1206 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2016 إلى غاية 30 ديسمبر حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ «الحراڤة» في عرض البحر وحسب آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 ديسمبر 2016 تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص بعرض سواحل وهران كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية.





أكثر من 37 ألف حراقا جزائريا في بلجيكا وألمانيا





أكد الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» هواري قدور» بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي للحراقة الجزائريين بحسب العارفون بخبايا الهجرة غير الشرعية لأن العدد الحقيقي لهم «الحراڤة» ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة. وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية. في حين الأرقام شبه رسمية عن الجزائريين الذين في صدد ترحيل من أوروبا وعلى سبيل المثال السلطات الألمانية تضغط على الحكومة الجزائرية في زيارة قام بها عبد المالك سلال الوزير الأول إلى ألمانيا في يوم 11 جانفي 2016 من أجل ترحيل أزيد من 2300 جزائريا قسرا و السلطات البلجيكية تسعى أيضا للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل أزيد من 35000 جزائريا قسرا، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول البجليكي، شارل ميشيل، في زيارته يوم 07 ديسمبر 2016 إلى الجزائر.





السلطات الفرنسية سترحل 30 ألف حراقا جزائريا





كما أشارت الرابطة إلى أن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 30 ألف جزائريا من الحراقة الجزائريين بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية حيث إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية. أما عن السلطات الإسبانية والإيطالية هناك مشاورات دورية بين الجزائر وتلك الدول من أجل سعي ترحيل المقيمين بطريقة غير قانونية من الجزائريين ولكن بدون أن نعرف عدد الأشخاص التي تحاول السلطات الإسبانية والإيطالية ترحيلهم. والجدير بالذكر -حسب المصدر- بأن م

سؤولي الاتحاد الأوروبي يحاولون بكل الطرق للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في أوروبا، ففي كل سنة البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائريا سنويا إلى جزائر .





الرابطة تندد بالسياسة الأوروبية الصارمة ضد المهاجرين





و في هذا الشأن نددت الرابطة بالسياسة الأوروبية من أخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إلى إطلاق نار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر، وفي ظل هذه الظروف لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين بل أن ما نسمعه فقط هو عن طردهم أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية وحسب التقارير السرية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس بأن عدد من الدول الأوروبية استخدمت الذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين من بينها حراس السواحل للقوات البحرية اليونانية التي كانت تطلق النار مند ماي 2014 إلى غاية ديسمبر 2015 كما أفادت بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يمارسون الضغط على ليبيا وتركيا من أجل إطلاق النار على المهاجرين السريين وحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء بأن في 17 أوت 2016 تعرضت سفينة إنقاذ اللاجئين تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» لإطلاق نار قبالة السواحل الليبية، حسبما نقلت تقارير إخبارية. و قال ستيفانو آرغينزيانو المتحدث باسم «أطباء بلا حدود» لقد أطلقوا ما لا يقل عن 13 رصاصة باتجاهنا، فضربوا أجزاء مختلفة من السفينة وكان من الممكن أن يسقط الناس الذين كانوا على متنها قتلى أو جرحى

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الحكومة مطالبة بالتعاون مع المجتمع المدني لمحاربة الظاهرة





كما يؤكد تقرير الرابطة على ضرورة تعاون الحكومة مع الجمعيات الفاعلة في الميدان و لاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة «الحراڤة» و في هذه الحالة فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعوا المسؤولين لإعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة الا عبر الحلول التي يمكن أن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية ومنها مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها. طالبت السلطات الجزائرية أيضا الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات و القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب والاهتمام بمؤهلاتنا الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن و العمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى و القضاء على المحسوبية و البروقراطية وإدماج مبدأ المساواة و العدل وتوفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.