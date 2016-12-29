مديرية الضرائب تطمئن: الزيادات لن تمس المواد الأكثر استهلاكا خلال 2017
29.12.2016
طمأنت المديرية العامة للضرائب المواطنين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع.كما دعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار وإثارة إستياء المواطنين الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية والإرتفاع المفاجيء والعشوائي للأسعار.وقال مدير الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن علي إن الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين ليس له أي تأثير على المواد ذات الإستهلاك الواسع كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات وكذلك عقود التأمين وأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها غير معنية بهذه الزيادة".ورغم ذلك لم ينتظر التجار دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ وشرعوا في الرفع من أسعار بعض المواد ما أثار استياء المواطنين وجعلهم يطلبون تدخل مصالح الدولة لوضع حد لهذه الزيادات التي أثرت على قدرتهم الشرائية
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