الرئيس بوتفليقة يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة السنة الجديدة 2017





تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 "راجيا من الله عز و جل أن تكون حافلة بالسلم و الطمأنينة و الازدهار لمواطنينا". في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أعرب الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن تكون السنة الجديدة حافلة "بمزيد من التقدم في طريق التنمية الوطنية و بناء دولة القانون و تعميق التعددية الديمقراطية". كما حرص رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني، على تقديم التحية لضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي و كذا لإطارات و مستخدمي مصالح الأمن