سكيكدة :القبض على موظف متلبسا بتلقي رشوة





قبضت عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بسكيكدة، على موظف يعمل بمصالح مديرية التجارة في سكيكدة لتلقي الرشوة ،في حالة تلبس عقب كمين تم التخطيط له من قبل فرقة تابعة للدرك .وحسب معلومات فإن الطرف الثاني في القضية تعرض في العديد من المرات إلى تحرشات من قبل المشتبه به قصد تسوية أموره الجبائية، قبل أن يعرض عليه تسليمه مبلغا ماليا مقابل تسوية وضعيته القانونية ليسارع الضحية إلى إبلاغ مصالح الدرك المختصة التي قامت باتخاذ جميع التدابير القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة التي صورت المبلغ المالي المتفق عليه و استدرجت المشتبه به أين تم الإيقاع به و توقيفه في حالة تلبس. ولم يتسن لنا التأكد من المعلومة لعدم تمكننا من الاتصال بمديرية التجارة.

حياة بودينار