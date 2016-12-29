تنظيم مسابقة لتكوين 6 آلاف مساعد شبه طبي اليوم





أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تنظيم مسابقة لتكوين 6000 مساعد شبه طبي عبر القطر نهار اليوم الخميس وأخرى غدا الجمعة لترقية 415 مساعد طبي في التخدير والإنعاش.

عادل أمين

من جهتها نائب مدير بوزارة الصحة ليندة باركي أكدت أن هتين المسابقتين الموجهة للمساعدين شبه الطبيين وعددهم 6000 عون والمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش وعددهم 415 عون تدخلان في إطار الإستراتيجية الوطنية التي سطرتها الوزارة والتي تسعى من خلالها إلى ضمان تغطية شاملة لاحتياجات كل الولايات من هذه الأسلاك.وأوضحت في هذا المجال أن مسابقة الخميس المتعلقة بالمساعدين شبه الطبيين تعد الخامسة من نوعها التي تنظمها الوزارة حيث يشارك في كل دفعة بين 6000 إلى 8000 عون.وأشارت من جهة أخرى أن الوزارة تقوم بتقييم شامل عبر القطر لمستخدمي السلك شبه الطبي لتحديد الاحتياجات الوطنية لكل ولاية ومحاولة تدارك النقص المسجل في هذا السلك مع أفاق 2018.ويذكر أن وزارة الصحة قد غيرت نمط التكوين للسلك شبه الطبي الذي أصبح تكوينا جامعيا منذ سنة 2011 وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تماشيا مع التحولات التي يمر بها القطاع الصحي .وكانت أول دفعة لهذا السلك نظام ليسانس ماجستير دكتورة «أل.أم.دي «قد تخرجت في سنة 2015. كما شهدت سنة 2016 تخرج ثاني دفعة ضمت أكثر من 2800 عون شبه طبي في الصحة العمومية عبر القطر.وستشهد سنة 2017 تخرج حوالي 700 مساعد طبي في التخدير والإنعاش و أول دفعة للقابلات تضم قرابة 500 قابلة .ويشترط للالتحاق بالمعاهد العليا لتكوين شبه الطبي عبر القطر نيل شهادة البكالوريا بالإضافة إلى النجاح في المسابقة التي تنظمها وزارة الصحة في حين تتكفل وزارة التعليم العالي بالشق البيداغوجي.أما بالنسبة للمساعدين شبه الطبيين للصحة العمومية فيشترط التحاقهم بمدارس التكوين السنة النهائية للتعليم الثانوية بالإضافة إلى نجاحهم في المسابقة التي تنظمها الوزارة.وقد تخرج 12000 عون من سلك المساعدين شبه الطبيين خلال سنة 2016 ومن المتوقع أن يتخرج 8000 عون خلال سنة .2017