توأمة بين المؤسسة الاستشفائية للطفل والأم بحي سيدي مبروك و مستشفى المسيلة

ع.العبودي

في إطار اتفاقية التوأمة بين مختلف المستشفيات على المستوى الوطني بغرض تبادل الخبرات و المعارف وتقديم خدمتهم على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية تنقل يوم أمس فريق طبي متخصص من المؤسسة الاستشفائية للطفل والأم بحي سيدي مبروك الأعلى بولاية قسنطينة إلى مستشفى الطفل والأم عميرات سليمان بولاية المسيلة سليمان عميرات بغرض إجراء معاينات للنساء الحوامل و تدخلات جراحية إن استدعي الأمر.تعتبر هاته التوأمة الثالثة من نوعها لمؤسسة سيدي مبروك في مجال التوليد و الجراحة. بحيث يرتقب أن تتوسع مستقبلا لتشمل طب و جراحة الأطفال. فيما سيتم تطبيق برنامج معد من طرف مدير المؤسسة الخاصة بالولادة بالمسيلة و ذلك لمدة يومين ويتضمن البرنامج معاينات طبية و تدخلات جراحية، حسب ما تتطلبه حالات الوضع و الولادة. ويتكون الفريق الطبي الذي يعمل بمؤسسة الأمومة و الطفولة بسيدي مبروك من 4 أطباء مختصين في الجراحة و التوليد من أجل تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والإمكانيات البشرية و المادية التي تتمتع بها مؤسسة الأم والطفل بسيدي مبروك التي تطورت لتصبح تعمل بمهنية أكبر في التكفل بمختف الحالات وخاصة منها المستعصية. وهي المؤسسة التي عرفت تهيئة واسعة شملت مختلف المصالح و الخدمات ، بالإضافة إلى مشروع توسعة بقدرة تفوق 70 سريرا.