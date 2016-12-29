اختفاء تلميذ في المتوسط في ظروف غامضة بالطاهير





باشرت مصالح الأمن ببلدية الطاهير ( ولاية جيجل ) منذ أمس الأول بحثها عن طفل في الثالثة عشر من العمر بعد الإبلاغ عن اختفائه من قبل عائلته التي تقيم بمنطقة الدكارة التابعة للبلدية المذكورة .وعلم بأن الطفل المختفي وهو تلميذ في المرحلة المتوسطة خرج من المنزل في حدود الساعة الثالثة من أمسية الاثنين دون أن يظهر له أي أثر منذ تلك اللحظة ، حيث لم يعد إلى المنزل في نهاية اليوم وهو ما أثار خوف عائلته التي بحثت عنه لدى الجيران والمقربين وحتى لدى بعض أصدقائه غير أن عملية البحث هاته لم تفض إلى نتيجة تذكر مما أدى بعائلة التلميذ المختفي إلى تقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية التي باشرت بحثها عن هذا الطفل المدعو « ب / عاصم» والذي لم يكن يشتكي من أية مشاكل عائلية حسب مقربين منه مما زاد المخاوف بخصوص مصيره والمكان الذي يكون قد توجه إليه ، علما وأن عائلته أقدمت في خطوة موالية على تعميم صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الأماكن العمومية أملا في إيجاد طريق يمكن أن يقودها إلى مكان تواجده .وكانت الفترة الماضية قد عرفت اختفاء عدد كبير من الأطفال وتحديدا التلاميذ بمناطق عدة من الولاية وهو ما أدخل أوليائهم في حالة من الذهول والخوف من تعرضهم لعمليات اختطاف غير أن كل حالات الاختفاء هذه انتهت بسلام بعد العثور على الأطفال المختفين ببعض الأماكن البعيدة والذين تبين بعد التحقيقات التي خضعوا لها بأن هروبهم من منازلهم كان ناجما عن مشاكل عائلية وكذا ضعف نتائجهم الدراسية مما دفع بهم إلى الهروب من منازلهم خوفا من العقاب الأسري .

م. مسعود