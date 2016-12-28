مكتتبو عدل 2 يصطدمون بصعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني





مازوز بوعيشة

انطلقت عملية اختيار المواقع السكنية الخاصة بمكتتبي «عدل 2» المسجلين إلكترونيا في 2013، أول أمس في حدود الساعة الثامنة مساء وتستمر إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية لجميع المكتتبين المعنيين دون تحديد أجل زمني، وهو ما خلق ضغطا كبيرا على الموقع أدى إلى صعوبة الولوج إليه من طرف المكتتبين خلال الساعات الأولى من فتحه، ما أسفر عن حالة من التذمر والإستياء وسطهم.





921 ألف مكتتب معني بإختيار المواقع السكنية في مختلف ولايات الوطن





كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» محمد طارق بلعريبي في حديثه لبعض وسائل الإعلام أن عملية اختيار المواقع السكنية تشمل في المرحلة الأولى 129 ألف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 40 ألف مكتتب في الجزائر العاصمة ، فيما يقوم بقية المكتتبين بإختيار مواقعهم السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الولايات الأخرى.

مكتتبو عدل 2 يغزون مقاهي الانترنات بالرغم من تسجيل صعوبة في الولوج إلى الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى





عرفت مقاهي الأنترنت بمختلف ولايات الوطن توافدا كبيرا من طرف مكتتبي عدل 2 المسجلين إلكترونيا سنة 2013 لاختيار مواقع سكناتهم، حيث عرفت معظم المدن الجزائرية حركية غير عادية في الفترة الليلية، وذلك منذ افتتاح الموقع المخصص لاختيار مواقع سكنات عدل www.aadl.com.dz ، أين يرى المار بمقهى الأنترنت طوابير أمامها من المكتتبين كل ينتظر في دوره خاصة وأن عملية الولوج إلى الموقع المخصص لذلك شهدت صعوبات خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية في حوالي الثامنة مساء بعدما كان مقررا وضعه في الخدمة على الساعة 11 ليلا كما تم الإعلان عنه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغط المتزايد عليه خاصة وأن هناك نسبة كبيرة المكتتبين الذين تتوفر لديهم الانترنات و يحاولون الدخول إلى الموقع الإلكتروني من منازلهم بهدف الاختيار لموقع سكناتهم، هذا وقد بقي المئات من المكتتبين إلى ساعات متأخرة من الليل بسبب صعوبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني ، في بعض الولايات على غرار ولاية عنابة، وهو ما أثار استياء وتذمر الكثير منهم بسبب تدني مستوى الخدمات، عكس نهار أمس فإن المكتتبين استطاعوا الدخول إلى الموقع الإلكتروني وقاموا بعملية الاختيار بكل أريحية، وذلك يرجع إلى نقص الضغط على الموقع.





الرد على رغبات المكتتبين من طرف الوكالة بعد استقبال جميع الرغبات ودراستها





تستمر عملية اختيار المواقع السكنية بمكتتبي عدل 2 إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية لجميع المكتتبين المعنيين دون تحديد أجل زمني لذلك، حيث ستتم عملية تخصيص السكنات وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013 بعد استلام جميع بطاقات الرغبات ذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض في حين لا يمنح تاريخ القيام بعملية الاختيار أية أفضلية في التخصيص، أين يتم الدخول إلى الموقع لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط سالف الذكر ، ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم إدخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي عدل 2، تنطلق عملية دراستها على مستوى وكالة عدل ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم .