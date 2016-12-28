خسائر بالملايير وتأخر في صرف الأجور يصل إلى 15 يوما





واصل أمس الثلاثاء عمال مختلف المؤسسات المالية لمختلف ولايات الوطن على غرار الضرائب، الخزينة العمومية، الجمارك وأملاك الدولة.

عادل أمين

إلى جانب مديرية مسح الأراضي وكذا المراقبة المالية والمحافظة العقارية الإضراب لليوم الثالث على التوالي والذي لقي تجاوب بنسب متفاوتة حيث تم شل العديد من مصالح هذه المديريات والهيئات الرسمية مع التهديد بالتصعيد من طرف «السناباب» في حالة عدم تدخل الوزارة الوصية وتلبية مطالبهم بالرغم من الخسائر المالية الكبيرة التي تسبب فيها الإضراب وتذمر المواطنين من تعطيل مصالحهم اليومية.

الموظفون غاضبون وإضراب المراقبين الماليين يشل الإدارات

عبر عمال الوظيف العمومي على غرار عمال الصحة والبلديات وقطاع التربية عن غضبهم من استمرار إضراب عمال المالية الذي سيتسبب لهم في تأخير صرف منحة المردودية التي ينتظرون الحصول عليها مع مطلع شهر جانفي القادم وكذلك الأجرة الشهرية وسط مؤشرات تشير إلى أن مواصلة عمال قطاع المالية خاصة موظفي الخزينة العمومية في إضرابهم هذا سيؤدي إلى تأخير صرف الأجور إلى 15 يوما عن موعدها الرسمي ناهيك عن الخسائر التي تقدر بالملايير بسبب توقف التحويلات للصكوك البنكية وتعطل مصالح المواطنين بالكثير من الهيئات على غرار مديريات أملاك الدولة حيث أن ملفات التمليك وغيرها مؤجلة إلى إشعار آخر فضلا عن أن جل الإدارات والمؤسسات العمومية على غرار البلديات والمستشفيات تعثرت مصالحها بسبب عدم التأشير على الوثائق المالية والفاتورات بسبب إضراب المراقبين الماليين وعدم التأشير على ملفات التقاعد وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالإدارة العمومية .

طالبي الجواز السفر البيومتري متذمرون وطوابير أمام مفتشيات الضرائب

تشهد مختلف مفتشيات الضرائب على مستوى الدوائر والولايات طوابير طويلة مند مطلع الأسبوع من أجل الحصول على قسيمة جبائية للجواز السفر البيومتري حيث قلصت المفتشيات من الخدمة العمومية للمواطنين على مستوى الخزينة بسبب الإضراب المتواصل ووفرت الحد الأدنى من الخدمة، الأمر الذي تسبب في فوضى كبيرة وتذمر في أوساط المواطنين الذين عبروا عن غضبهم الشديد من عدم حصولهم على القسيمة إذ يتحدث الكثيرون بأنهم لليوم الثالث لم يتمكنوا بسبب الحصول على القسيمة الجبائية نتيجة الإضراب من جانبها عرفت مصالح البيومتري بالدوائر والبلديات شلل تام بمصلحة جواز السفر البيومتري بسبب عدم تمكن المواطنين من الحصول على القسيمة الأمر الذي لم يمكنهم من إيداع ملفات جواز السفر البيومتري ماعدا المواطنين الذي يأتون للاستلام جوازات سفرهم فقط.

الوزارة تخصم من أجور المضربين والسناباب تتمسك بالإضراب

وجهت وزارة المالية مراسلة إلى مسؤولي المؤسسات المالية بولايات الوطن على غرار الخزينة العمومية ومديريات أملاك الدولة والضرائب للخصم من أجور الموظفين المضربين عن العمل منذ يوم الأحد الفارط وسط حديث عن تجاوز نسبة الإضراب في يومها الثالث 60 بالمائة. الخصم من أجور المضربين اعتبرتها السناباب عملا استفزازيا الهدف منه كسر الإضراب داعية الوزارة الوصية إلى فتح الحوار مع ممثلي العمال المضربين والتكفل بمطالبهم المشروعة. التي تضم 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة كما تطالب الاتحادية باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات.كما تدعو الاتحادية إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.